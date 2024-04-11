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Москвичка заявила на сына в МВД после того, как он начал учить украинский и читать Коран

Mash: женщина написала заявление в полицию на сына за изучение украинского языка

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Global Look Press

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ее сын сменил круг интересов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам самой женщины, новые увлечения у 24-летнего молодого человека появились после того, как он вернулся из поездки на Дальний Восток, где работал девять месяцев.
Мать обратила внимание на то, что сын стал уделять больше времени физической культуре. Помимо этого, он начал изучать украинский язык и читал книги о вооружении на нем. Также родительница заметила увлечение Кораном.

Женщина пыталась обсудить происходящее с сыном, но он игнорировал ее попытки. В результате россиянке пришлось отправиться в полицию, чтобы правоохранители побеседовали с мужчиной.

До этого в Брянске задержали мужчину, подозреваемого в организации незаконного канала миграции из Украины. По версии правоохранителей, благодаря усилиям россиянина границу с РФ пересекли четыре человека с паспортами соседнего государства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Перми задержали пожилого итальянца по подозрению в подготовке диверсии.

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