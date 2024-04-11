В Мордовии за ночь сбили два беспилотника

В ночь на 11 апреля над Мордовией уничтожили два беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации пострадавших нет», — рассказал руководитель региона.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

О том, что ночью над Мордовией сбили дроны, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, помимо республики, ВСУ пытались с помощью БПЛА атаковать Курскую, Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области. Всего украинские войска использовали 12 беспилотников.

До этого стало известно, что в Липецкой области дрон упал на строящееся здание Центральной районной больницы (ЦРБ).

Ранее российские военные уничтожили несколько мест сборки украинских дронов.