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В Приморье на федеральной трассе опрокинулся бензовоз с топливом

В Приморье перекрыли федеральную трассу из-за опрокидывания бензовоза с топливом

В Приморье перекрыта федеральная трасса А-370 »ВладивостокХабаровск» из-за опрокидывания бензовоза с топливом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, авария произошла 11 апреля на территории Надеждинского района на 693 км автомобильной дороге А-370 «Уссури». Произошел разлив нефтепродуктов, движение по дороге временно ограничено. Жителей Приморья попросили скорректировать свои маршруты. В частности, движение транспорта возможно по альтернативным маршрутам через поселок Раздольное.

«Бензовоз, двигавшийся со стороны города Владивостока, совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре региона ТАСС сообщили, что сейчас производится откачка топливного груза из поврежденного грузовика в другую цистерну компании.

До этого на объездной дороге вокруг Ростова-на-Дону произошло ДТП с фурой и бензовозом, которое спровоцировал водитель легкового Hyundai.

Ранее стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей.

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