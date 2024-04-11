Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии начали тушить крупный пожар в складском здании

МЧС: крупный пожар произошел в складском здании в Удмуртии

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В складском здании в Ижевске произошел пожар на площади в 1000 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило по адресу: улица Пойма, 49, город Ижевск.

Пожар начался в здании, где производят пакеты. Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, отмечают в МЧС России.

Другой информации об инциденте нет. Данные о пострадавших не поступали.

10 апреля в Нижнем Новгороде более 270 человек эвакуировали из-за пожара в больнице. Пожар был в итоге ликвидирован. В тушении участвовали 17 единиц техники и 53 пожарных. 273 человека было эвакуировано.

Также несколько часов стало известно о взрыве на французском заводе, производящем биотопливо. В результате произошедшего пострадал сотрудник предприятия. Его эвакуировали с помощью вертолета, он находится в критическом состоянии.

По данным журналистов, которые ссылаются на коммюнике префектуры Эро, инцидент произошел на предприятии Saipol, попадающем под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.

Ранее голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами