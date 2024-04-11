В Удмуртии начали тушить крупный пожар в складском здании

В складском здании в Ижевске произошел пожар на площади в 1000 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило по адресу: улица Пойма, 49, город Ижевск.

Пожар начался в здании, где производят пакеты. Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, отмечают в МЧС России.

Другой информации об инциденте нет. Данные о пострадавших не поступали.

10 апреля в Нижнем Новгороде более 270 человек эвакуировали из-за пожара в больнице. Пожар был в итоге ликвидирован. В тушении участвовали 17 единиц техники и 53 пожарных. 273 человека было эвакуировано.

Также несколько часов стало известно о взрыве на французском заводе, производящем биотопливо. В результате произошедшего пострадал сотрудник предприятия. Его эвакуировали с помощью вертолета, он находится в критическом состоянии.

По данным журналистов, которые ссылаются на коммюнике префектуры Эро, инцидент произошел на предприятии Saipol, попадающем под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.

Ранее голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде.