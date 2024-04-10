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В Оренбуржье сообщили, сколько человек эвакуированы с затопленных территорий

Власти Оренбуржья: с затопленных территорий эвакуированы около 7,5 тыс. человек

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МЧС РФ по Оренбургской области

Из частично затопленных домов и приусадебных участков в Оренбургской области уже эвакуированы порядка 7,5 тысячи человек, в том числе почти две тысячи детей. Об этом сообщило региональное правительство во «ВКонтакте».

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 7457 человек, в том числе 1982 ребенка», — говорится в сообщении.

Кроме того, в правительстве отметили, что в 39 пунктах временного размещения находятся 1493 человека, в том числе 257 детей. Кроме этого, из зон затопления в безопасные районы перемещены 570 голов сельскохозяйственных животных.

Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что уровень реки Урал в районе Оренбурга вырос на 12 см, достигнув отметки в 1 022 см.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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