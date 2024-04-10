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Обманывавших пенсионеров лжегазовщиков задержали в Волгоградской области

РЕН ТВ: в Волгоградской области поймали лжегазовщиков, обманывавших пенсионеров

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Волгоградской области поймали банду лжегазовщиков во главе с 40-летней женщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, злоумышленники ходили по квартирам, выбирая преимущественно пенсионеров, и предлагали бесплатно продиагностировать оборудование. Они носили спецодежду и предъявляли хозяевам поддельные удостоверения, поэтому их впускали.

Во время проверки аферисты выявляли множество нарушений, а в некоторых случаях самостоятельно ломали газоанализаторы. После этого они предлагали хозяевам квартиры все починить по завышенной в десять раз цене.

Сообщается, что обманутые пожилые люди в общей сложности отдали аферистам около 2 млн рублей. На данный момент сообщается о десяти пострадавших от действий мошенников, однако, по мнению правоохранителей, их может быть больше.

Ранее смолянка лишилась квартиры и почти 3 млн рублей из-за мошенников.

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