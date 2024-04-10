В Челябинской области ужесточат миграционную политику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал ужесточение миграционной политики в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

«Мы будем эту работу [по миграционной политике] ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников», — сказал Текслер.

По его словам, требования для прибывающих мигрантов будут выше. На работу в регион будут пускать людей только с высшим образованием.

До этого сообщалось, что в Москве после рейдов по противодействию незаконной миграции депортируют более 800 иностранцев.

В ходе мероприятий сотрудники полиции обследовали более десяти тысяч объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов. Правоохранительные органы выявили более шести тысяч нарушений миграционного законодательства.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов.