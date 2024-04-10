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Россиянин насиловал падчерицу в «воспитательных целях»

В Тюменской области осудили отчима за изнасилование падчерицы

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Depositphotos

Житель Тюменской области получил восемь лет колонии за сексуальное насилие над падчерицей, мужчина дважды изнасиловал девочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 58-летний житель Заводоуковского района дважды надругался над несовершеннолетней дочерью сожительницы. Первый эпизод сексуального насилия произошел в феврале 2023 года, пьяный мужчина ворвался в комнату девочки, повалил ее на кровать и надругался над ней. Школьница пыталась оказать сопротивление, но ребенку не хватило сил отбиться от взрослого мужчины.

На следующий день нетрезвый отчим снова изнасиловал ребенка. Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый не признал своей вины и заявил, что все доказательства были сфальсифицированы, а он лишь занимался воспитанием девочки.

Мужчина также запрещал падчерице рассказывать о произошедшем. С учетом всех обстоятельств, жителю Тюменской области назначено наказание в виде восьми лет и трех месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области мужчина в камуфляже изнасиловал школьницу.

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