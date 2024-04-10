В Кургане запретили продажу алкоголя

Правительство Курганской области ввело с 11 по 15 апреля запрет на розничную продажу алкоголя на территории возможного подтопления в регионе. Об этом пишет РБК.

Речь идет о городе Кургане, а также Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном и Целинном муниципальных округах. Данная мера касается магазинов и не затрагивает предприятия общественного питания.

Всего на территории Курганской области находятся 27 районов и два города областного подчинения — Курган и Шадринск. Отмечается, что алкоголь запретили продавать в районах, где проходит река Тобол.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды. Он отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

Ранее в Кургане зазвучала сирена, напоминая жителям о необходимости эвакуации из-за паводка.