Россиянам рассказали, как защититься от телефонных мошенников

Для защиты от мошенников россиянам лучше всего не вступать в разговор с тем, кто выдает себя за сотрудников банка или других структур. Об этом kp.ru рассказал руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Эксперт также посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров из мессенджеров, потому что в них можно прописать любое название банка или структуры. При этом реальные сотрудники колл-центра могут уточнять другую информацию, чтобы подтвердить, что именно вы хотите провести транзакцию или снять наличные в банкомате. Так, они могут узнавать, зачем вам понадобились деньги и не находитесь ли вы под влиянием третьих лиц. Алабин подчеркнул, что сообщать такую информацию безопасно.

«Но, разумеется, не стоит по телефону сообщать номера карт, пин-коды, CVV или коды из СМС – сотрудники банка никогда не будут запрашивать такую информацию», — добавил он.

Депутат Госдумы Антон Немкин до этого говорил, что мошенники могут использовать запись голоса для заключения договоров или подтверждения финансовых операций.

Ранее россиянам объяснили, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку при ответе.