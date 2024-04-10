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В Курске проводят ремонт оборудования системы оповещения

В Курске предупредили о возможных срабатываниях тревоги из-за ремонта

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Курске проводится ремонт оборудования системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, не исключено кратковременное включение звуковой сирены тревоги.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

В марте региональное правительство объявило, что в Курской области вводится смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Согласно информации регионального правительства, смс и push-уведомления будут приходить круглосуточно, также будет происходить перехват телевизионного сигнала. Местным жителям порекомендовали соблюдать спокойствие и быть внимательными, а при обнаружении обломков беспилотников не подходить к ним и не касаться, так как они могут оказать взрывоопасными, а звонить в 112 с указанием локации нахождения БПЛА.

Ранее в Курской области объявляли опасность атаки дронов.

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