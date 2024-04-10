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Глава Оренбуржья заявил о ежедневных докладах Путину по ситуации с паводком

Паслер сообщил, что ежедневно отчитывается Путину о ситуации с наводнением

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Олег Рукавицын/РИА «Новости»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер каждый день отчитывается перед президентом России Владимиром Путиным по поводу развития ситуации с паводком в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Оренбуржья.

«Ежедневно ситуация находится на контроле у президента, каждый день мы общаемся, я докладываю ситуацию», — рассказал Паслер на встрече с жителями Орска.

По словам губернатора, Путин заверил его, что власти будут до последнего стараться помочь всем людям, которые пострадали в результате паводка.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений. В других районах региона также наблюдаются подтопления из-за начавшегося паводка, в Оренбуржье ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал число эвакуированных из-за потопа горожан.

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Потоп в Оренбуржье
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