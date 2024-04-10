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Двоих москвичей, маскировавших наркотики под конфеты, задержали полицейские

В Москве мужчин заподозрили в маскировке наркотиков под конфеты

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МВД РФ по г. Москве

В Москве двоих мужчин задержали по подозрению в маскировке наркотиков под конфеты. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Полицейские получили информацию о том, что двое мужчин могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Одного из них задержали на Артековской улице, и в ходе обследования его места жительства правоохранители обнаружили четыре свертка с марихуаной. Кроме того, у него нашли электронные весы и 55 мармеладных конфет, которые также являются наркотиком тетрагидроканнабинолом общей массой 720 граммов.

На следующий день оперативники задержали второго мужчину, которого подозревают в организации незаконного производства и сбыта наркотиков. У него дома нашли пакет с гашишем, 36 кондитерских изделий, а также вещество из ячейки для льда и кондитерские изделия. Изъятое является тетрагидроканнабинолом массой более 580 граммов.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее россиянин замаскировал крупную партию наркотиков под спортивное питание и попался полиции.

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