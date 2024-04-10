Власти Курганской области назвали «относительно стабильной» ситуацию с паводком

Ситуация с паводком в Курганской области «относительно стабильная». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков, передает РИА Новости.

Губернатор отметил, что прибытие воды со стороны Казахстана идет по рекам Уй и Тобол.

По его словам, в регионе в данный момент круглосуточно строят пять дамб общей протяженность 30 км.

10 апреля в Курганской области из-за паводка эвакуировали 1,6 тысячи человек, включая 280 детей. По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 475 человек.

9 апреля сообщалось, что курганские музеи вывозят ценности в ожидании паводка.

Накануне глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова сообщила о принудительной эвакуации в округе из-за угрозы затопления жилых домов.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.