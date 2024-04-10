В Петербурге мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка в туалете кинотеатра

В Петербурге ищут мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в кинотеатре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам самой пострадавшей, она пришла на сеанс в кинотеатр в Колпино. Некий Дагир затащил ее в туалет и надругался.

После произошедшего ребенок рассказал обо всем родителям. В больнице у девочки обнаружили травмы, подтверждающие ее слова об изнасиловании. На данный момент пострадавшая находится в безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. В рамках законодательства за такое преступление фигурант может получить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, до этого неизвестный уже насиловал шестиклассницу. Это произошло за пять дней до инцидента, в районе Московского вокзала. Известно, что разыскиваемому на вид около 20 лет, у него темные волосы, в день произошедшего был одет в куртку темного цвета и синие джинсы.

Ранее двое москвичей заставили 16-летнюю девушку принять наркотики и изнасиловали ее.