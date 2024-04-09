Раскрыта дата начала серьезного наводнения в Кургане

Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды, такие прогнозы получены от метеорологов. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«По данным Росгидромета, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов региона. Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля», — отметил глава области.

По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

Губернатор констатировал, что пока нет точного понимания, как именно вода будет вести себя выше по течению, в сторону Кургана.

Днем 8 апреля в регионе приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ухудшения ситуации с паводком. Глава МЧС России Александр Куренков лично вылетел в область для разрешения проблем из-за природного катаклизма.

В области уже объявляют эвакуацию в отдельных районах и городах. Вечером 9 апреля глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова заявила, что жителям нужно покинуть свои дома из-за угрозы полного затопления жилищ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать во время паводка или наводнения в специальной памятке на случай ЧП.