Экс-игрок «Динамо»: «Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в Кубке России, заявив, что красно-белые не заслужили выход в финал Кубка России, передает «Чемпионат».

«Спартак» не заслуживал места в финале. Если бы «Спартак» реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но «Балтика» терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его», — сказал Гранат.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее футболист «Спартака» объяснил причину вылета из Кубка России.