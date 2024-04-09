Неизвестный совращал семилетнюю девочку в Петербурге, присылая ей интимные фото

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства совращения семилетней девочки, которая переписывалась с неизвестным в чате популярной игры Roblox. Об этом сообщает «78.ru».

Семилетняя девочка играла в популярную у младших школьников игру Roblox, там она познакомилась с молодым человеком, который представился Кириллом. Новый знакомый сообщил, что ему 17 лет, первоклассница соврала другу по переписке и сообщила, что ей уже 11.

Спустя некоторое время приятель начал присылать ребенку фото непристойного содержание и намекать на сексуальную связь. Тревогу забила мама одноклассницы, с которой девочка поделилась подробностями о новом знакомом. Она рассказала все родителям первоклассницы, а те обратились в полицию. Обстоятельства произошедшего и личность неизвестного устанавливаются.

В Петербурге сотрудник строительной компании совратил девочку-подростка. Мужчина домогался ее дочери во дворе жилого дома и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Москве школьница обвинила отца в домогательствах.