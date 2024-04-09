Челябинца, разгуливавшего по улице с оружием, задержали полицейские

В Челябинске полицейские задержали 52-летнего мужчину, разгуливавшего по улице с оружием. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, мужчина с предметом, похожим на оружие, был замечен горожанами на улице Хохрякова. Полицейские оперативно установили личность человека, вызвавшего опасение у жителей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего местного жителя. Выяснилось, что в руках у мужчины было пневматическое оружие — полицейские его изъяли. Его планируют отправить на исследование.

Сообщается, что на месте жительства задержанного в данный момент работают полицейские, которые осматривают квартиру. Отмечается, что напугавший горожан мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Причина, по которой он вышел на прогулку с оружием, на данный момент устанавливается.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный наставил пистолет на курьера и потребовал, чтобы он разделся.