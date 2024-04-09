Володин предложил депутатам отправиться в затопленные паводком районы

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Володина отмечается, что ситуация с ликвидацией последствий паводков находится на контроле профильных комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Спикер ГД предложил быть «более ответственными», а если в избирательных округах случается беда, то, по его словам, необходимо находиться с людьми и помогать им.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вновь получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера. Режим ЧС регионального масштаба в связи с паводками введен в Курганской и Тюменской областях.

9 апреля в подтопленном паводками городе Орске Оренбургской области стали постепенно восстанавливать подачу электроэнергии.

Ранее в Кремле объяснили, почему в пострадавших от паводков регионах не введен режим ЧС.