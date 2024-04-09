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Травматологи назвали самые опасные травмы владельцев электросамокатов

Травматолог Эфендиев: травмы от езды на самокатах могут привести к инвалидизации

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Shutterstock

Количество пациентов с различными травмами, полученными при катании на электросамокатах, весной значительно увеличивается, отметил врач травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава МО Рустам Эфендиев. Некоторые из таких травм очень опасны и могут привести к инвалидизации, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Владельцы электросамокатов получают самые разные травмы – от обычных ушибов, до серьезных переломов, отметил медик. К опасным он отнес переломы в области коленного сустава, грозящие инвалидизацией.

«Данные травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей, что усложняет лечение пациента, — пояснил врач. — Чаще всего такие повреждения происходят на электросамокатах, развивающих скорость свыше 30 километров в час».

Также часто владельцы самокатов при падении серьезно травмируют голову – бывают даже случаи переломов черепа, внутричерепных гематом. Подобные травмы опасны летальным исходом, предупредил Эфендиев.

По словам травматолога, особенно осторожными нужно быть доставщикам еды – они наиболее часто поступают в травмпункты из-за падения. Речь идет не только о самокатах – часто люди травмируются при езде на роликах, скейтах, велосипедах или моно-колесах, подчеркнул врач и призвал россиян быть осторожными при использовании средств индивидуальной мобильности.

Напомним, по последним данным, среди россиян выросло количество людей, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов.

Совфед ранее доработал законопроект о наказании за пьяное вождение электросамокатов.

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