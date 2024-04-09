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В Туле обездвиженного ребенка оставили в пластиковом контейнере около гаражей

В Туле у гаражей нашли младенца в пластиковом контейнере

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СК РФ по Тульской области

Жители Тулы нашли ребенка в гаражном кооперативе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Сурикова. По предварительной информации, младенца обнаружили в пластиковом контейнере. Он не кричал и был обездвижен. Каким образом ребенок попал на эту территорию, на данный момент неизвестно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова», – поделились в СК.

Как сообщает Telegram-канал «Только новости», на младенце был подгузник. Помимо этого, кто-то положил рядом с ним бутылочку со смесью.

Ранее в московском парке в пакете обнаружили новорожденного ребенка.

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