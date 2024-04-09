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Во Львовской области Украины произошли взрывы

Во Львовской области Украины раздались звуки взрывов

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Shutterstock

Во Львовской области Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

В области была объявлена воздушная тревога. По словам чиновника, беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области и держат курс на города Стрый и Перемышляны. В связи с этим Козицкий призвал жителей не покидать укрытий, а также не вести фото- и видеосъемок происходящего.

Позже глава военной администрации сообщил о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.

В настоящее время сирены звучат в Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

До этого сообщалось, что в Хмельницкой области Украины раздались взрывы.

В ночь на 9 апреля взрывы произошли в Одесской и Полтавской областях.

В начале апреля Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.

Ранее стало сообщалось о катастрофическом положении украинской энергетики.

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