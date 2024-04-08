Пьяный россиянин упал с шестиметровой высоты, получил пару царапин и заснул

В Сочи нетрезвый горожанин упал с шестиметровой высоты, спасать его пришлось медикам и сотрудникам МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа Юг».

О пострадавшем, лежавшем под подпорной стеной по улице Лермонтова в Сочи, сообщили в экстренные службы очевидцы. Мужчина упал с большой высоты, на крики прохожих не отзывался. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи не смогла добраться до пациента, на место вызвали спасателей.

Медик МЧС осмотрела мужчину и обнаружила, что он крепко спит, из видимых повреждений на нем была лишь пара царапин. Нетрезвого сочинца разбудили и доставили в медицинское учреждение для обследования.

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