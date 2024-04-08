Раскрыта схема выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка

Следственный комитет РФ раскрыл схему выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка мигрантам в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в конце 2023 года группа лиц, в которую входили сотрудники Института русского языка им. А.С. Пушкина организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ гражданам иностранных государств. Получатели незаконных услуг в дальнейшем предоставляли документы в миграционные органы МВД, не получив необходимые знания.

По данному делу задержаны пять подозреваемых. На их местах работы и проживания были обнаружены доказательства фальсификаций. Отмечается, что в производстве Следственного комитета Москвы находятся еще два подобных уголовных дела.

До этого Путин высказался о проблеме обучения детей мигрантов в школах.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.