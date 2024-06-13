Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ

Минцифры РФ окажет помощь семьям пострадавших журналистов НТВ в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в обращении министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов», — заявил министр.

До этого в МИД РФ сочли целенаправленным обстрелом ранение журналистов НТВ в Горловке.

Днем в четверг, 13 июня, стало известно, что раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме.

До этого мэр города Иван Приходько обратил внимание, что журналисты работали в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, в каком состоянии находятся Алексей Ивлиев и Валерий Кожин.

Ранее стало известно, что, помимо сотрудников телеканала НТВ в ДНР, при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.