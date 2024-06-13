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Раскрыт существенный недостаток долгожданных лекарств против болезни Альцгеймера

Daily Mail: препараты против болезни Альцгеймера могут быть бесполезны для 80%

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Shutterstock

Инновационные препараты против деменции будут бесполезны для 80% больных, считают эксперты из Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Новые лекарства Донанемаб и Леканемаб могут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера на 60% при приеме на ранних стадиях. Они помогают мозгу удалять агрегаты белка бета-амилоида, который связан с симптомами болезни Альцгеймера. Ученые считали, что благодаря воздействию на причину заболевания новые лекарства значительно улучшат лечение деменции.

Однако новое исследование Университетского колледжа Лондона и Университета королевы Марии показало, что 80% людей узнают о своей болезни Альцгеймера лишь на поздних стадиях. Это было связано с тем, что они не получали необходимых им тестов: сканирования головного мозга и анализа спинномозговой жидкости.

Ученые считают, что исправить ситуацию может разработка новых критериев для скрининга болезни Альцгеймера. Кроме того, продолжается поиск доступных средств диагностики. Например, уже запущено исследование, в котором на тысячах британцев протестируют анализы крови на болезнь Альцгеймера.

«Препараты против болезни Альцгеймера наконец видны на горизонте. Но для того, чтобы полностью реализовать их потенциал, системы здравоохранения должны быть способны диагностировать заболевание на ранней стадии», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что регулярное вдыхание ментола может смягчить симптомы деменции.

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