Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне анонсировал подписание указа об утверждении ключевых направлений научно-технологического развития России.

«Результатом нашей работы будет указ», — заявил глава государства.

В пояснительной записке отмечается, что законодательный акт уже готов и вскоре будет подписан. Уточняется, что указ будет называться «Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий».

Незадолго до этого Пути на встрече с ведущими учеными в Дубне заявил, что страна открыта для международного сотрудничества в области науки. По словам президента, Россия заинтересована в том, чтобы ученые, которые работали за рубежом, продолжили свои профессиональные исследования на Родине.

Перед этим российский лидер дал старт пуску ядерного коллайдера NICA в Дубне и подчеркнул, что ускорительный комплекс вызывает в нем чувство гордости.

Ранее Путин призвал российских ученых работать в особом боевом режиме.