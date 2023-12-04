Путин высказался об обучении детей мигрантов в школах

Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

Он подчеркнул, что дети мигрантов должны учиться, однако этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения детей россиян.

«Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующие поручения подготовить предложения», — приводит ТАСС слова Путина.

Кроме того, Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции.

«Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения», — подчеркнул Путин.

В ноябре Путин сообщил, что трудовые мигранты из Таджикистана вносят весомый вклад в экономику России. По его словам, власти Российской Федерации стараются сделать так, чтобы граждане Таджикистана в РФ были обеспечены достойными условиями труда и социальной защиты.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.