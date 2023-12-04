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Путин высказался об обучении детей мигрантов в школах

Путин: нельзя делать вид, что проблемы обучения детей мигрантов не существует

Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

Он подчеркнул, что дети мигрантов должны учиться, однако этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения детей россиян.

«Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующие поручения подготовить предложения», — приводит ТАСС слова Путина.

Кроме того, Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции.

«Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения», — подчеркнул Путин.

В ноябре Путин сообщил, что трудовые мигранты из Таджикистана вносят весомый вклад в экономику России. По его словам, власти Российской Федерации стараются сделать так, чтобы граждане Таджикистана в РФ были обеспечены достойными условиями труда и социальной защиты.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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