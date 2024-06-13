Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые оценили наличие связи между многочасовой эрекцией и коронавирусом

IJIR: между многочасовой болезненной эрекцией и коронавирусом нет связи

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Приапизм — редкое состояние, при котором кровь попадает в эрекционные камеры полового члена. Во время пандемии Covid-19 участились сообщения о многочасовой болезненной эрекции у пациентов. В новой работе ученые оценили, есть ли причинно-следственная связь между пандемией и приапизмом. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Impotence Research (IJIR).

Ученые проанализировали данные 43 мужчин, поступивших в три университетские больницы Египта в период с апреля 2020 года по июнь 2022 года. В среднем им было 36 лет, длительность эпизода приапизма составляла около восьми часов. Их разделили на две группы: 13 мужчин были заражены COVID, а 30 — нет.

Авторы выяснили, что 16,3% пациентов страдали диабетом. Тяжесть симптомов коронавируса не влияла на риск приапизма или эффективность его лечения. Более того, что среди зараженных коронавирусом не было рецидивов приапизма, а в группе без инфекции рецидив произошел у 16,7% пациентов. Результаты предполагают, что между COVID-19 и ишемическим приапизмом нет связи.

Ранее ученые выяснили, что люди с маленькими зрачками кажутся окружающим красивее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами