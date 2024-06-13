Ученые оценили наличие связи между многочасовой эрекцией и коронавирусом

Приапизм — редкое состояние, при котором кровь попадает в эрекционные камеры полового члена. Во время пандемии Covid-19 участились сообщения о многочасовой болезненной эрекции у пациентов. В новой работе ученые оценили, есть ли причинно-следственная связь между пандемией и приапизмом. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Impotence Research (IJIR).

Ученые проанализировали данные 43 мужчин, поступивших в три университетские больницы Египта в период с апреля 2020 года по июнь 2022 года. В среднем им было 36 лет, длительность эпизода приапизма составляла около восьми часов. Их разделили на две группы: 13 мужчин были заражены COVID, а 30 — нет.

Авторы выяснили, что 16,3% пациентов страдали диабетом. Тяжесть симптомов коронавируса не влияла на риск приапизма или эффективность его лечения. Более того, что среди зараженных коронавирусом не было рецидивов приапизма, а в группе без инфекции рецидив произошел у 16,7% пациентов. Результаты предполагают, что между COVID-19 и ишемическим приапизмом нет связи.

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