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В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов

Депутат Водолацкий: территория Часова Яра освобождена примерно на 70%

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) уже удалось освободить на 70%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по межпарламентским связям депутат Госдумы Виктора Водолацкого.

«Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия», — отметил он.

По словам депутата, остатки солдат ВСУ пытаются прорваться в сторону леса, где находится определенное количество украинских военных, в этом районе сейчас идут бои.

В конце мая Водолацкий уточнил, что Часов Яр будет освобожден. Он обратил внимание на большое количество бетонных укреплений в городе, и каждый такой «опорник» приходится «выковыривать».

До этого замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным «Дон Рос» заявил, что географическое положение города Часов Яр осложняет продвижение ВС РФ, поскольку населенный пункт находится на возвышенности, бои за город будут ожесточенными.

Ранее Архангельское в ДНР полностью перешло под контроль ВС РФ.

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