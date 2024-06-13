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«Реал» подталкивает капитана уйти из клуба

L'Equipe: капитан «Реала» Начо близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад»

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Manu Fernandez/AP

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, 34-летний капитан испанской команды находится в финальной стадии договоренности с командой, где выступает его бывший одноклубник Карим Бензема, в связи с чем мадридцы активно ищут замену. Вместо Начо клуб готовится подписать 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Начо провел 29 матчей, в которых не отметился забитыми мячами, записав при этом на свой счет одну результативную передачу.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону», и выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура запросила для Карло Анчелотти пять лет тюрьмы.

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