«Реал» подталкивает капитана уйти из клуба

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, 34-летний капитан испанской команды находится в финальной стадии договоренности с командой, где выступает его бывший одноклубник Карим Бензема, в связи с чем мадридцы активно ищут замену. Вместо Начо клуб готовится подписать 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Начо провел 29 матчей, в которых не отметился забитыми мячами, записав при этом на свой счет одну результативную передачу.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону», и выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура запросила для Карло Анчелотти пять лет тюрьмы.