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Булыкин назвал имена финалистов Евро-2024

Булыкин заявил, что хотел бы видеть в финале Евро-2024 Англию и Францию

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хотел бы видеть в финале чемпионата Европы 2024 года сборные Англии и Франции.

Эксперт заявил, что следить на континентальном первенстве планирует за шестью коллективами.

«Пристально буду следить за французами, испанцами, итальянцами, англичанами. А также за теми сборными, в которых играют мои друзья – это Бельгия и Голландия, — заявил Булыкин.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич подписал новый контракт с «Реалом».

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