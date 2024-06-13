Модрич подписал новый контракт с «Реалом»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подписал новый контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает газета Marcа.

По информации источника, стороны уже официально заключили трудовой договор. Клуб объявит о продолжении сотрудничества с хорватом в ближайшее время. Модрич в прошедшем сезоне Ла Лиги сыграл 32 игры, оформил на свой счет два гола и записал шесть голевых пасов. Всего за «Реал» хорват провел 533 игры.

Также новый контракт с испанским грандом заключил защитник Лукас Васкес, который провел в минувшем сезоне чемпионата Испании 29 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону», и выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» подталкивает капитана уйти из клуба.