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Литва предложила Украине помощь в обновлении поврежденной энергосистемы

Министр энергетики Галущенко: Литва предложила Украине запчасти от своих ТЭЦ

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Sofiia Gatilova/Reuters

Литва предложила передать Украине запчасти от своих закрытых теплоэлектростанций (ТЭЦ), чтобы Киев смог обновить энергосистему страны, поврежденную в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Delfi Литва.

«Два дня назад у меня был разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их закрытые тепловые станции как доноров. Мы сейчас будем над этим работать. То есть это возможность разобрать и получить те части, которые нам нужны», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Накануне он сказал, что даже если Украина утратит всю свою генерацию, кроме атомной, в стране не будет «тотального блэкаута». По оценке Галущенко, сейчас более 50% электроэнергии в стране производят атомные электростанции.

Также глава министерства энергетики допустил рост тарифов на электроэнергию, объяснив это тем, что в 2024 году энергетическая ситуация в стране оказалась труднее, нежели годом ранее. Галущенко признал потерю существенной части производительности гидроэлектростанций и анонсировал предстоящие технические работы на атомных электростанциях Украины.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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