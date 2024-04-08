Орскую дамбу прорвало еще в одном месте

Мэрия Орска предупредила о прорыве дамбы в районе поселка Лесоторговый. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что оценить состояние дамбы на этом участке сейчас невозможно.

«Во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться. Эвакуационный пункт организован на улице Кирпичной – автобусы стоят у остановки ДСУ-3. Пункты временного размещения примут всех пострадавших», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что паводки уже подтопили более 10,4 тысяч жилых домов в 39 регионах России.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.