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В МЧС назвали число подтопленных паводками жилых домов в России

МЧС: паводки подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России

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МЧС РФ по Оренбургской области

Паводковые воды подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Журналистам рассказали, что наиболее сложная ситуация с паводком наблюдается в Оренбургской области, где за сутки оказались затоплены 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

В МЧС подчеркнули, что спасатели работают в круглосуточном режиме. Из зоны наводнения уже эвакуированы более 6,1 тысячи человек. Они расселены в пункты временного размещения. Всего развернуто 33 таких пункта, вместимость которых составляет 33 тысячи человек.

4 апреля в Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась. По словам местных жителей, течь в гидротехническом сооружении появилась за несколько дней до инцидента. Уже 6 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга начал приближаться к критической отметке в 930 см. Предварительный ущерб жилому сектору в регионе из-за потопа может достигать 21 млрд рублей.

Ранее депутат призвал чиновников отчитаться о тратах на борьбу с паводками.

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Потоп в Оренбуржье
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