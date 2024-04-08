Жителей Новотроицка эвакуируют из-за перелива дамбы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе эвакуируют жителей Новотроицка, где произошел перелив воды через дамбу.

«Зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. <...> Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской», — написал Паслер.

Он отметил, что дамба была построена после масштабного наводнения 1957 года и с тех пор защищает Новотроицк от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье.

По словам главы региона, для жителей подготовлены пункты временного размещения. Сейчас уровень воды находится на отметке 8,5 м. На месте находится спецтехника и оперативные службы.

До этого администрация Орска в Оренбургской области из-за прорыва дамбы приняла решение эвакуировать жителей поселка Лесоторговый.

Автобусы ожидают людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3». Пункт временного размещения расположен в школе №23 на улице Юлина, 12.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.