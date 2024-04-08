Пенсионерка из Петербурга «инвестировала» в биржу мошенников более 16,5 млн рублей

Мошенники выманили у жительницы Петербурга 16,5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам 85-летней пенсионерки, она общалась с аферистами в период с апреля 2023 по январь 2024 года. Женщина решила заработать на Европейской финансовой бирже, и неизвестные заявили, что могут ей в этом помочь.

В результате за все время «сотрудничества» петербурженка отдала аферистам более 16,5 миллионов рублей. Во время работы в проекте женщина какой-либо прибыли не получила. Вывести отправленные на счет средства также не удалось.

В полицию женщина обратилась только сейчас из-за того, что раньше не подозревала об обмане со стороны мошенников.

Как сообщает управление МВД региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция проводит необходимые мероприятия, призванные установить и задержать злоумышленников.

Ранее в Москве женщина лишилась 74 миллионов рублей, пообщавшись с мошенниками.