Уровень воды в Урале у Оренбурга вырос за сутки на 16 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос за сутки на 16 см. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале со ссылкой на гидрометцентр.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8 утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см», — говорится в сообщении.

Утром 7 апреля он составлял 856 см, отметили в мэрии и подчеркнули, что опасной считается отметка 930 см.

Там также рассказали, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки вырос на 30 см — до 783 см (опасной считается отметка 870 см).

Уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм активно снижается, добавили в администрации.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.