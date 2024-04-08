Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень воды в Урале у Оренбурга вырос за сутки на 16 см

Мэрия Оренбурга: уровень воды в Урале достиг 872 см, поднявшись на 16 см

close
100%
РИА Новости

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос за сутки на 16 см. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале со ссылкой на гидрометцентр.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8 утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см», — говорится в сообщении.

Утром 7 апреля он составлял 856 см, отметили в мэрии и подчеркнули, что опасной считается отметка 930 см.

Там также рассказали, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки вырос на 30 см — до 783 см (опасной считается отметка 870 см).

Уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм активно снижается, добавили в администрации.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами