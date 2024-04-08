Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США у самолета оторвался капот двигателя

Reuters: в США у самолета Boeing 737 на взлете оторвался капот двигателя

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало расследование в связи с очередной поломкой пассажирского лайнера Boeing 737. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что самолет авиакомпании Southwest взлетал из аэропорта в Денвере. У Boeing 737 оторвалась часть обшивки двигателя, которая ударилась об подкрылок.

Агентство подчеркивает, что рейс удалось благополучно вернуть в международный аэропорт Денвера, а после отбуксировать к выходу на посадку.

До этого стало известно, что самолет Boeing 737 госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена сломался во Франции.

Журналисты добавили, что делегация США ехала из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум (ВЭФ), как было запланировано, из-за «критической поломки» в его самолете.

До этого сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами