В МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак ВСУ на ЗАЭС

Международное агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) 7 апреля заявило, что повреждение дроном шестого блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не несет угрозы ядерной безопасности. Об этом со ссылкой на страницу агентства в социальной сети X сообщает газета «Известия».

Экспертами МАГАТЭ были подтверждены физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по ЗАЭС впервые с 2022 года подтверждено три попадания.

Ранее ВСУ нанесли удар по куполу энергоблока Запорожской АЭС.