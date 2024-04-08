В Гидрометцентре рассказали о возвращении майского тепла в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в центре европейской части Российской Федерации до конца недели будет на 7-8°C выше многолетних значений. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что подобные показатели ожидаются до четверга, 11 апреля, включительно. По его словам, в Москве и сопредельных областях установится погода второй половины мая.

Метеоролог подчеркнул, что подобная погода обусловлена переносом теплых воздушных масс из Атлантики. Будет облачно, давление около нормы, местами возможен небольшой дождь, но значительных осадков не ожидается.

В ночь на понедельник, 8 апреля, в столице ожидается +7...+9°C. В последующие дни в Москве ожидается до +10°C.

До этого синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал летнюю температуру до 23°C в Москве на следующей неделе.

По словам Тишковца, со вторника, 9 апреля, дневная температура в Москве будет превышать отметку в 20°C.

Ранее Россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.