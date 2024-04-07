Три сотрудника ЗАЭС пострадали при обстреле ВСУ

Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате атаки объекта со стороны Украины. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации «Росатом».

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Седьмого апреля 2024 года ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11:38 по мск удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников. Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС — удар пришелся на купол», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о подрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на территории Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для атомной станции.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

5 апреля дроны нанесли удар в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Отмечается, что в результате обстрелов повреждений критической инфраструктуры АЭС не произошло, системы работают нормально.

За день до этого на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения, питающая энергией систему охлаждения реакторов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.