Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три сотрудника ЗАЭС пострадали при обстреле ВСУ

«Росатом» сообщил о трех пострадавших при обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ

close
100%
Reuters

Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате атаки объекта со стороны Украины. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации «Росатом».

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Седьмого апреля 2024 года ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11:38 по мск удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников. Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС — удар пришелся на купол», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о подрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на территории Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для атомной станции.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

5 апреля дроны нанесли удар в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Отмечается, что в результате обстрелов повреждений критической инфраструктуры АЭС не произошло, системы работают нормально.

За день до этого на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения, питающая энергией систему охлаждения реакторов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами