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На ЗАЭС отреагировали на атаку дронов-камикадзе ВСУ

На ЗАЭС сообщили об отсутствии угрозы безопасности после атаки дронами ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Сотрудники Запорожской АЭС и находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ не пострадали при атаках дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, угрозы безопасности ЗАЭС нет. Сотрудники станции, эксперты МАГАТЭ не пострадали, радиационный фон в норме. Также она отметила, что места прилетов обязательно покажут инспекторам МАГАТЭ.

Об ударе дронов ВСУ сообщила пресс-служба станции. В результате ударов был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Еще один прилет зафиксировали в районе грузового порта.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС не произошло. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ — один из источников электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

Ранее назначили нового гендиректора Запорожской АЭС.

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