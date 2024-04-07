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Мошенники развели москвичку на деньги от имени певца из Южной Кореи

Shot: в Москве женщина потеряла деньги, общаясь якобы с певцом из Южной Кореи

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Depositphotos

В Москве мошенники развели 63-летнюю женщину на деньги, общаясь с ней от имени певца из Южной Кореи Ким Хён-джуна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, женщина начала общаться с якобы южнокорейским певцом в одном из чатов в 2022 году. По ее словам, с тех пор они постоянно контактировали и даже говорили с исполнителем и его семьей в Skype. Кроме того, он передавал россиянке деньги на ремонт автомобиля и подарок дочери через туристов.

Однако в феврале текущего года якобы певец сообщил женщине, что все его аккаунты взломали. После этого он стал признаваться россиянке в любви, хотя до этого их общение носило дружеский характер. Аферист заявил, что якобы отправил возлюбленной посылку с дорогостоящими подарками — она отдала за доставку 50 тысяч рублей.

Затем у женщины снова попросили денег, и тогда она заподозрила неладное. Сейчас мошенников, которые общались с ней от имени южнокорейского певца, ищут.

Ранее в Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников.

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