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В Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников

«78.ru»: в Петербурге курьера мошенников задержали в дверях квартиры пенсионерки

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Ilya Naymushin/Reuters

В Кировском районе Петербурга пенсионерка не поверила звонившим ей мошенникам и помогла задержать курьера аферистов. Об этом сообщает «78.ru».

87-летней жительнице Петербурга позвонили неизвестные, мошенники действовали по схеме «родственник попал в ДТП» и пытались убедить пенсионерку передать им все накопления. Бдительная пожилая женщина поняла, что с ней беседуют аферисты, и, сделав вид, что готова отдать деньги, сообщила о происходящем в полицию.

Прибывшие стражи порядка задержали курьера мошенников в дверях квартиры петербурженки, 23-летний мужчина был доставлен в отдел полиции и допрошен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Омске мошенники обманули 11-летнюю школьницу, пообещав ей бесплатные бонусы в онлайн-игре. Школьница под диктовку злоумышленников перевела денежные средства с карты отца на общую сумму 562 тысячи рублей.

Ранее в Кузбассе таксист спас бабушку от мошенников.

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