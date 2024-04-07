Сотрудник строительной компании совратил школьницу в Петербурге

Сотрудник строительной компании совратил девочку-подростка в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию обратилась мать 13-летней школьницы. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина домогался ее дочери во дворе жилого дома и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Девочка сумела описать приметы злоумышленника. Подозреваемым оказался 36-летний сотрудник одной из строительных компаний, мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовно дело.

В Москве 15-летняя школьница сообщила сотрудникам ПДН о многолетних домогательствах отца. Впервые мужчина начал приставать к ребенку, когда дочери было девять лет. Домогательства длились шесть лет, рассказать о них старшеклассница решилась только сейчас. Отец девушки задержан, возбуждено уголовное дело о развратных действиях, мужчине грозит до восьми лет колонии.

Ранее охранник московской школы домогался учениц и требовал у девочек интимные фото.