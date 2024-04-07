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Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 28 см

Власти Оренбурга: уровень воды в Урале за сутки увелилися на 28 см

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РИА Новости

За сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.

По данным властей города, паводковая ситуация в Оренбурге ухудшается. На данный момент эвакуировано 428 человек, включая 27 детей. Уровень реки вблизи Оренбурга составляет 856 см при неблагоприятном уровне в 760 см, опасном — в 930 см.

«По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Ситуация ухудшается», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что в пункте временного размещения находятся шесть человек, включая одного ребенка. При этом в селе Краснохолм в пригороде Оренбурга, откуда ранее были эвакуированы жители из-за подтоплений, ситуация стабилизировалась. Вода остается в четырех дворах на одной улице.

До этого правительство Оренбургской области временно ограничило автомобильное движение в Оренбурге до 15 апреля из-за паводка.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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