В Башкирии выросло число подтопленных садовых участков

Исполняющий обязанности председателя госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов сообщил в своем Telegram-канале, что количество подтопленных садовых участков в республике за сутки выросло почти до 2 тысяч.

По его словам, сильнее всего вода поднялась в реке Белой возле Монумента дружбы в Уфе и достигла 269 см.

«На контроле остаются 46 случаев подтоплений в 20 муниципальных образованиях <...> Из них 17 случаев подтопления автодорог, 13 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплением 4 жилых домов, 99 придомовых территорий и 1998 садовых участков и 202 садовых домов», — поделился Первов.

До этого в Орске объявили эвакуацию из Нового города на правом берегу Урала. Перебраться в пункты временного размещения попросили жителей трех улиц. Пока проводится эвакуация на улицах Щорса, Стасова, а также Краматорской.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область для организации работ в зоне затоплений.